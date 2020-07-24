Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области сообщает, что к ним поступило заявление от женщины о факте крупного мошенничества.

Потерпевшая жительница Энгельса рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчина объяснил ей, что в банке была зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с ее карты, а для отмены операции нужно было всего лишь назвать одноразовые коды, приходящие в SMS-сообщениях.

Доверчивая женщина сообщила «сотруднику банка» все одноразовые коды. Далее мужчина предложил обезопасить деньги и переложить их с банковской карты на якобы безопасный счет. Женщина перевела на указанный счет почти 95 тысяч рублей. А через некоторое время выяснилось, что ко всему этому на женщину оформили кредит в 50 тысяч рублей.

Сотрудники ГУ МВД в настоящее время проводят проверку по данному делу и пытаются найти мошенника.

Жители региона часто забывают, что все одноразовые коды, приходящие во время совершения операций, нельзя называть никому – даже настоящим сотрудникам банков.