Еще одной жертвой мошенников стал житель Энгельсского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на мужчину пытаются оформить кредит злоумышленники и чтобы обезопасить себя, нужно продиктовать все данные карты и код из смс-сообщения.

Гражданин знал, что эту схему используют для обмана но все равно почему-то поверил. В итоге на него оформили кредит на 113 тысяч рублей, эти деньги списали со счета.

Тогда мужчина обратился в полицию.