Жертвами мошенников стали еще два саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.

На сайте в интернете 36-летний местный житель заказал холодильник стоимостью почти 23 тысячи рублей. Ему позвонил представитель торговой площадки и сказал, что помимо оплаты товара нужно отдать и НДС в размере почти три тысячи рублей. Гражданин перечислил деньги, после чего сотрудник магазина перестал ему отвечать. Сумма ущерба составила 25,3 тысячи рублей.

Попытка купить фотоаппарат за 10,7 тысячи рублей обернулась неудачей для 33-летнего жителя поселка Солнечный. Он нашел технику по объявлению, отправил продавцу деньги и связь оборвалась.

Пострадавшие обратились в полицию.