В Заводской отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя женщина. Об этом сообщили в городском УМВД.

В июле этого года ей позвонил неизвестный, представился аналитиком торговой площадки, предложил заработать на брокерских площадках.

Он отправил ссылку, по которой перешла женщина, перевела 7,6 тысячи рублей. Потом она сказала приложение «для работы» и оформила кредит.

Гражданка переводила деньги на указанные счета для получения прибыли, а через несколько месяцев поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сумма ущерба составила 642,6 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.