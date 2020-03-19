Потерпевшие хотели приобрести товар через интернет.

32-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением об обмане. Она пояснила, что через соцсеть заказала 11 пар кроссовок на всю семью за 11,4 тысячи рублей. Деньги она сразу же перевела продавцу, после чего оказалась в черном списке. В транспортной компании ей сообщили, что товар на ее имя не отправлялся.

В подобную ситуацию попала 45-летняя саратовчанка, которая повелась на условия аферистов. Продавец стиральной машинки во время телефонного разговора пообещал покупательнице 30 процентную скидку и доставку в течение пяти-десяти дней. Обескураженная заманчивым предложением жертва перевела мошенникам деньги, после чего номер переговорщика стал недоступным.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.