Жительница Саратова стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

В интернете 37-летняя гражданка увидела объявление о продаже седла, которое ей понадобилось из-за профессиональной деятельности. Она отдала 8,1 тысячи рублей за него и стала ждать доставку.

Однако товара так и не увидела, после чего обратилась к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, выяснилось, что предполагаемая злоумышленница живет в Оренбургской области.

Задержали 22-летнюю девушку, проверяется ее причастность к подобным мошенничествам.