Жертвой мошенников стал пенсионер из Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Они отправили его в три торговых центра, мужчина отправил им миллион и 200 тысяч рублей.

Все это время советчики были на связи, а в очереди за ним шептались, но никто не подошел. Остановить гражданина смогла только женщина, которая и привела его к правоохранителям.

У него осталось только две тысячи рублей — они выпали и мошенники сказали оставить ее себе. Злоумышленники даже отправляли пенсионера домой зарядить телефон, а потом продолжить отправлять им деньги.

Мужчина ранее слышал о таких способах обмана людей, но так и не смог объяснить, почему поверил неизвестным.