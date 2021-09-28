Пенсионерка из Саратова стала жертвой аферистов — якобы банковских работников. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей звонил якобы сотрудник службы безопасности банка и говорил, что по ее счетам и вкладам зафиксированы несанкционированные операции. Для предотвращения этого мужчина предложил сообщить коды, поступившие в смс-сообщениях, а также обналичить имеющиеся денежные средства и положить их на безопасный счет.

После передачи незнакомцу паролей со счета женщины списали 658 тысяч рублей. Помимо этого, в отделениях различных банков саратовчанка обналичила миллион и 505 тысяч рублей, оформила два кредита на общую сумму 685 тысяч рублей и все деньги перевела на неизвестные счета. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 848 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.