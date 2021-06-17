С заявлением о факте мошенничества в Заводской отдел полиции обратился 32-летний гражданин. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он работает в такси, 9 июня ему позвонили неизвестные и сказали, что нужно забрать их беременную родственницу из гостиницы и отвезти в аэропорт. Но поскольку у них имеется лишь валютный счет, оплатить услуги через сервис перевозчика они не могут.

Мужчину попросили сказать номер банковской карты, якобы для того, чтобы конвертировать денежные средства и перевести их на его счет. Тот назвал не только номер банковской карты, но и коды, поступившие ему в смс-сообщении. В результате этого злоумышленники смогли зайти в его личный кабинет и похитить все хранящиеся на счете денежные средства. Сумма ущерба составила 41 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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