Жертвами мошенников стали сразу четыре жителя Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

34-летний мужчина из Волжского района заказал через интернет диски на УАЗ за 11,6 тысячи рублей. Он скинул деньги на банковскую карту, но товара не получил.

35-летний житель Солнечного хотел купить запчасти для Renault, он через мессенджер связался с продавцом, отправил незнакомцу 76 тысяч рублей, ничего не дождавшись.

36-летняя жительница Заводского района Саратова разместила в интернете объявление о продаже детских качелей за 1,5 тысячи рублей. С ней связался покупатель, попросил все данные о карте и пароли из смс. После этого у нее списали свыше 37 тысяч рублей.

36-летний житель Ленинского района разместил объявление о продаже бинокля, ему позвонил неизвестный, предложил безопасную сделку. Чтобы сделать это, горожанин ввел данные банковской карты своей мамы и остался без 4,5 тысячи рублей.