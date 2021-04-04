За прошедшие сутки четверо саратовцев стали жертвами дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба составила 233,7 тысячи рублей.

Житель Ленинского района решил приобрести в интернете тепловизор для охоты. Он связался с продавцом, который прислал ему ссылку для оплаты товара.

Перейдя по ней, мужчина заполнил данные банковской карты, после чего обнаружил списание 44 тысяч рублей.

Еще один неизвестный связался с жительницей поселка Солнечный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются взять на нее кредит.

Женщина по указаниям собеседника из желания спасти свои деньги перечислила 123,77 тысячи рублей на указанный счет.

Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.