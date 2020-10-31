Двое жителей Саратова стали жертвами мошенничества. Об этом сообщили в городском УМВД.
25-летняя девушка из Заводского района хотела продать автолюльку, а 36-летний мужчина из Солнечного детскую коляску.
Они перешли по ссылкам от якобы потенциальных покупателей и остались без денег на привязанных к телефону картах.
В первом случае желание получить две тысячи рублей привело к потере пяти тысяч. Гражданин хотел выручить именно столько, но лишился суммы в пять раз больше.
Возбуждены уголовные дела.
Жителям напоминают о том, что не нужно верить незнакомцам в интернете.
Напомним, схемы могут быть разные — от перехода на ссылки до фальшивого магазина в Instagram.
А еще вам могут позвонить якобы банковские работники для спасения средств или рассказать о попавших в беду родственниках.