Жертвами мошенничества стали двое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

С заявлением в Заводской отдел полиции обратился 56-летний местный житель. Он нашел в интернете объявление о продаже сахара по цене 41 рубль за килограмм. Мужчина связался с продавцом, сделал заказ и перечислил 102,515 тысячи рублей, однако товара так и не дождался.

Жертвой дистанционного мошенничества стал 44-летний гражданин, который обратился в Кировский отдел полиции. Он решил через сайт пассажирских перевозок оформить поездку в Пензу. Перейдя по ссылке для оплаты, саратовец заполнил данные банковской карты, после чего обнаружил списание 245 тысяч рублей.

В обоих случаях сотрудники полиции возбудили уголовные дела.