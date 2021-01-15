Жертвами мошенничества стали трое жителей Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

В Волжский отдел полиции обратился 18-летний парень. Ему позвонила неизвестная, якобы сотрудница банка и сообщила, что неизвестные пытаются снять с его карты 5,2 тысячи рублей. Для отмены операции нужно назвать коды из смс-сообщений. После этого со счета парня списали 97,542 тысячи рублей.

22-летнему жителю Заводского района Саратова позвонила неизвестная и сказала, что на него взяли кредит в 100 тысяч рублей. Для его погашения нужно оформить такой же займ и перевести деньги на указанный счет. Гражданин так и сделал.

А 58-летняя жительница Саратова перевела 73,17 тысячи рублей на якобы безопасный счет от представителей банка.
Возбуждены уголовные дела.

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