С заявлением о мошенничестве в Кировский отдел полиции Саратова обратилась 21-летняя девушка. Об этом сообщили в городском УМВД.

Девушка разместила в интернете объявление о продаже детской кроватки.

С ней связался покупатель, предложил безопасную ссылку для оплаты. Доверчивая гражданка перешла по ней, ввела данные банковской карты и лишилась 16 тысяч рублей.

Грузовые шины в интернете решил купить 38-летний мужчина. Он заполнил анкету на сайте, связался с представителем онлайн-магазина запчастей.

Незнакомец сказал, что на почту горожанина придут реквизиты для оплаты товара. После перечисления суммы придут сами шины.

Однако продавец перестал выходить на связь после перевода почти 19 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.