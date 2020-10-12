Жертвами мошенничества стали двое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

Один из жителей Фрунзенского района, 33-летний мужчина решил в интернете продать фары для Toyota стоимостью 30 тысяч рублей. С ним связался покупатель, готовый приобрести товар. Для оплаты незнакомец попросил продиктовать номер банковской карты, CVV-код и пароли из смс-сообщений.

После предоставленной информации горожанин лишился свыше 50 тысяч рублей.

Во втором случае 19-летний мужчина через соцсеть решил купить осенние вещи. Он перевел 2,9 тысячи рублей за куртку, джинсы, ботинки и шапку, а товара так и не получил.

Мужчина понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы.

Возбуждены уголовные дела.