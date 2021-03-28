Жертвами мошенничества стали еще двое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

30-летняя жительница Фрунзенского района разместила в интернете объявление о продаже холодильника. С ней связался незнакомец и пообещал перевести оплату за товар на банковскую карту. Он попросил продиктовать реквизиты, после чего гражданка обнаружила, что с нее списали 29,892 тысячи рублей.

Второй жертвой злоумышленников стала 37-летняя жительница Волжского района, которая хотела купить авиабилет в интернете. Она перешла по ссылке, ввела данные банковской карты, CVC-код и пароли из смс-сообщений, после чего обнаружила, что с нее списали 31,604 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.