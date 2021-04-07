За прошедшие сутки четверо саратовцев стали жертвами телефонного мошенничества. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Злоумышленники звонили гражданам и представлялись банковскими работниками.

Так, жителю Заводского района Саратова сообщили о кредите, который мошенники оформили от его имени.

Собеседник предложил горожанину перечислить средства на безопасный счет.

Мужчина отправился к банкомату и проделал ряд операций под диктовку “банкира”, после чего лишился 301,872 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.