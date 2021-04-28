За прошедшие сутки семеро саратовцев из-за мошенников остались без миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Якобы представитель банка обманул 30-летнего мужчину из Октябрьского района. Собеседник сказал, что неизвестные пытаются оформить на него кредит и для блокировки этой операции нужно продиктовать пароли из смс-сообщений.

После этого ему позвонил сотрудник службы финансового мониторинга того же банка, который сообщил об одобренном займе с меньшей процентной ставкой. Незнакомец посоветовал полученные средства перечислить деньги транзакциями на безопасные счета.

Это гражданин и сделал, отправил в неизвестность 797 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве.