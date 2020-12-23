Жертвами мошенников стали две жительницы Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

46-летняя женщина из Заводского района оставила на одном из сайтов в интернете заявку о получении займа. Ей сообщили об одобрении кредита с низкой процентной ставкой. Собеседник сказал, что организация находится в другом городе, поэтому для перевода денег нужно оплатить страховку и доставку документов. Доверчивая гражданка перевела 677 тысячи рублей, после чего мошенник прервал с ней связь.

Жителю Волжского района позвонил неизвестный и сообщил о вирусе в его мобильном приложении от финансовой организации. Он посоветовал 52-летнему гражданину следовать его инструкциям и установить на смартфон специальную программу.

В итоге на саратовца оформили кредит в 196 тысячи рублей и списали свыше 226 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.