Жертвами мошенников стали три жительницы Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

28-летняя местная жительница заказала билет в Воронеж. Она ввела данные банковской карты, пароль из смс-сообщения. На следующий день гражданка получила сообщение от банка, что кто-то зашел в ее личный кабинет и отправил на неизвестный счет 50,625 тысячи рублей.

50-летняя жительница Волжского района захотела купить билеты на самолет. Она тоже ввела данные карты, а потом увидела, что с нее списали 7,715 тысячи рублей. Перелет не оформили.

29-летняя жительница Ленинского района разместила объявление о продаже детской коляски. С ней связалась незнакомка, представилась сотрудницей магазина детских вещей. Она тоже сообщила данные карты, куда ей должны были перечислить средства. Но в итоге лишилась 41 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.