Очередной жертвой мошенничества стала 32-летняя жительница Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
Она разместила в интернете объявление о продаже комбинезона. Вскоре с ней связался покупатель и предложил оформить безопасную сделку.
Для получения денег незнакомец предоставил ссылку.
На стороннем сайте гражданка ввела данные банковской карты, а также CVC-коды и пароли из смс-сообщений.
После этого она обнаружила, что с ее карты списали 5,1 тысячи рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.