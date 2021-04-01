Очередной жертвой мошенничества стала 32-летняя жительница Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она разместила в интернете объявление о продаже комбинезона. Вскоре с ней связался покупатель и предложил оформить безопасную сделку.

Для получения денег незнакомец предоставил ссылку.

На стороннем сайте гражданка ввела данные банковской карты, а также CVC-коды и пароли из смс-сообщений.

После этого она обнаружила, что с ее карты списали 5,1 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.