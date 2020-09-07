Очередной жертвой мошенников стала 59-летняя жительница Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она рассказала правоохранителям, что разместила объявление о продаже свадебного платья дочери на одном из сайтов объявлений.

Через некоторое время ей пришло сообщение от неизвестной, которая захотела приобрести товар. Незнакомка отправила ссылку на посторонний сайд. Женщина перешла по ней, ввела номер банковской карты и CVV-код.

После этого с ее карты пропали 3,6 тысячи рублей и тогда гражданка обратилась к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело.