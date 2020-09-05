Жертвами мошенников стали три жителя Саратовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

48-летнему мужчине из Балаковского района позвонил неизвестный и представился сотрудников банка. Он сообщил, что с банковской карты гражданина неизвестные пытаются списать деньги и предложил перевести средства на резервные счета.

Тот выполнил все указания звонившего и своими руками отправил мошеннику 150 тысяч рублей.

По такой же схеме без 78,5 тысячи рублей осталась 36-летняя жительница Саратова и 81-летний житель Энгельса.

По выявленным фактам проводится проверка.