Жертвами мошенничества стали две жительницы Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

44-летняя женщина на популярном сайте объявлений хотела купить мукомольную мельницу. Она связалась с продавцом, договорилась о сделке и перечислила на указанный незнакомцем счет 10,8 тысячи рублей. Однако товара она так и не получила.

20-летняя жительница Октябрьского района Саратова решила продать свой сотовый телефон и разместила в интернете объявление о его продаже. Вскоре с ней связалась незнакомка и предложила оформить заявку на услуги курьера. Она прислала специальную форму, после заполнения которой горожанка обнаружила, что у нее списали 8,12 тысячи рублей.

По данным фактам сотрудники полиции возбудили уголовные дела.