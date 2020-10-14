Мошенники оставили двух жительниц Саратова без денег. Об этом сообщили в городском УМВД.

39-летней местной жительнице позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что кто-то пытался украсть со счета деньги. Чтобы этого не произошло, нужно перечислить свои средства на безопасный счет. Доверчивая гражданка продиктовала номер своей банковской карты, а потом увидела, что с нее списали свыше 59 тысяч рублей.

По похожей схеме без более 215 тысяч рублей оставили 21-летнюю девушку. Ей тоже позвонила «сотрудница банка», сообщила о попытке незаконного списания денег. Для подключения системы безопасности нужно было рассказать номера имеющихся карт и коды из смс-сообщений.

После этого гражданка лишилась средств.

Возбуждены уголовные дела.