Жертвами мошенничества стали двое жительниц Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

40-летняя женщина искала в интернете банк, который выдает кредиты лицам с финансовой задолженностью. Она нашла объявление, оставила анкету, с гражданкой связался якобы специалист банка. За услуги нужно было отдать 55 тысяч рублей, после перечисления которых женщина поняла, что говорила с мошенницей.

Звонок от “банковских работников” поступил 47-летней местной жительнице. Ей сообщили, что неизвестные пытаются украсть средства. Для защиты денег нужно было оформить зеркальный кредит и перевести средства на резервные счета. Доверчивая горожанка взяла займ в 423 тысячи рублей и перечислила деньги на десять разных номеров.

Потом она поняла, что ее обманули и обратилась к правоохранителям.