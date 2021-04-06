Жительница Заводского района Саратова стала жертвой мошенников при оформлении покупки в интернете. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она нашла на сайте поиска попутчиков объявление о поездке из Красноармейского района в Саратов. Гражданка списалась с водителем, который отправил ей ссылку для брони и оплаты.

Перейдя по ней гражданка оставила данные своей карты, а спустя некоторое время обнаружила списание 20 тысяч рублей.

После неудачной попытки добраться до областного центра она обратилась в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.