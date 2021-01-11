Жительница Саратова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она нашла в интернете объявление о продаже стерилизатора за 12 тысяч рублей, связалась с продавцом.

Перейдя по ссылке для оплаты, гражданка зачем-то ввела все данные своей карты, после чего с ее счета списали 12,5 тысячи рублей.

Незнакомка сообщила ей, что оплата не прошла, нужно обратиться в техподдержку службы доставки. После этого она лишилась этой же суммы и вдобавок с ее счета кто-то совершил покупку на 1,813 тысячи рублей.

Гражданка перестала выходить на связь и девушка пошла в полицию.

Она лишилась 26,833 тысячи рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.