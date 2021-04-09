В Саратовской области продолжают регистрироваться факты мошенничества. За прошедшие сутки злоумышленники обогатились в общей сложности более чем на три миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВЛ.

Жителю Энгельсского района позвонила незнакомка и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что на его имя оформлен кредит. Чтобы отказаться от нежелательного займа необходимо, используя мобильное банковское приложение, оформить встречный кредит, а деньги перевести на резервные счета.

Мужчина испугался, оформил займ на 1,5 миллиона рублей и перевел эти деньги на якобы безопасный счет.

Спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.