В полицию обратился 49-летний житель Октябрьского района Саратова с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

15 сентября вечером мужчине поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником уголовного розыска из Москвы и сообщил, что мошенники пытаются списать все средства со счета саратовца.

Он заявил, что для отмены несанкционированных операций необходимо установить специальное программное обеспечение на телефон.

После установки мужчина по указанию «оперативника» оформил два кредита в разных банках на 794 528 рублей и миллион рублей, а потом перевел деньги на якобы безопасный счет.

Полицейские возбудили уголовное дело.