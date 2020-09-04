Очередной жертвой мошенничества стала 34-летняя жительница Красноармейска. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей позвонила неизвестная женщина и предложила устроиться на дистанционную работу.

Незнакомка убедила ее установить на телефон приложение, якобы нужное для работы, прислать фотографии паспорта, банковской карты, в том числе и обратную сторону пластика.

Позже гражданка зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что на нее оформили кредит в 93, 5 тысяч рублей, которые списали мошенники.

Полицейские проводят проверку.