На конференции присутствовала также жертва мошенников Елена Шуваева, которая рассказала свою историю.

— У меня тогда близкий человек заболел и мне нужно было бежать в аптеку. Мне позвонил якобы сотрудник Сбербанка и сказал, что переключит на службу безопасности, так как с моей карты пытаются списать средств. Мне не охота было разговаривать, но на том конце провода был очень настойчивый голос. Меня убедили уделить им время.

Женщину попросили проверить через приложение наличие средств на мобильном кошельке. После этого настояли на установке двойной защиты на мобильник через стороннее приложение, что она послушно выполнила. Оказалось, установленная программа работала дистанционно и позволяла пользоваться личным кабинетом Елены.

Аферисты узнали, что женщина пользуется еще банком ВТБ, на котором лежала большая сумма денег. Преступники убедили ее, что они связаны с этим банком и помогут женщине восстановить пароль от приложения.

Пока Елена звонила в реальное отделение ВТБ, злоумышленники провернули свое дело. Кроме списанных средств на саратовчанку еще и оформили кредит на 101 тысячу.

Женщина обратилась в полицию и написала заявление. В Сбербанке ее заверили, что займа на ней нет. Однако в ВТБ утверждали, что у нее имеется займ в Сбербанке. В итоге выяснилось, что на Елену все таки был оформлен кредит на полгода с ежемесячной платой 11 тысяч рублей под 19,5 процента.

Она написала заявление об отсрочке оплаты на два месяца, однако получила отказ. Сейчас в СК завели уголовное дело, которое Начальник УМВД по Саратову Владислав Пылаев обещал взять на контроль ведомства и уведомлять Елену и ходе дела.