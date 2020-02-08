Аферисты придумали, как нажиться на системе оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет. Об этом предупреждает пресс-служба ГИБДД Саратова.

-В госавтоинспекции других регионов уже получают жалобы от пострадавших автовладельцев. После того как появилась возможность проверять штрафы и оплатить их по интернету, а у водителей эта услуга стала пользоваться спросом, мошенники тут же начали создавать свои страницы. Внешне сайты выглядят официально, ведь чтобы ввести в заблуждение автолюбителей, не редко при оформлении красочных сайтов используется и символика госавтоинспекции.

Но услугу SMS-оповещения могут подключить только те, у кого есть кабинет на портале госуслуги. Если же оставить номер мобильного телефона на непонятном сайте, то, вполне возможно, что скоро начнет приходить или спам-рассылка, или же подключат платную услугу «подписка» и ежедневно будут списываться со счета деньги, причем без уведомления абонента. Также мошенники могут высылать SMS о несуществующих штрафах, взимая за это плату.

Если же оплачивать штрафы на мошеннических сайтах деньги, конечно же, уходят на неизвестные счета. Но самое опасное — это воспользоваться банковской картой. Ввести реквизиты здесь — все равно, что подарить карту мошенникам. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию о карте у самого держателя, например на ваш телефон может поступить звонок из службы безопасности банка. Фальшивый «сотрудник» извещает клиента о том, что его карту пытались взломать и просит уточнить данные для исправления ситуации. Телефонные мошенники всегда говорят уверенно, имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют заранее подготовленный ответ.

Кроме того, все введенные регистрационные данные на подобных сайтах могут быть использованы мошенниками для изготовления поддельных документов. госавтоинспекция города Саратова предупреждает, чтобы не попасться на удочку злоумышленников нужно быть внимательным и осторожным в общении когда тема касается ваших денежных средств и банковских карт! Помните сами и уведомите об этом также своих родных и близких: не стоит никому по телефону сообщать свои персональные данные, а также данные своих банковских счетов, а штрафы оплачивать по интернету следует лишь — на официальных сайтах госавтоинспекции и на портале госуслуг! — говорится в распространенном ведомством сообщении.