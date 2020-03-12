Мошенники продолжают входить в доверие к саратовцам. По информации ГУ МВД региона, на этот раз попался 35-летний мужчина.

В заявлении он подробно описал, что ему позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. После мошенники сообщили, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредит на пять миллионов рублей. Собеседник убедил мужчину назвать пароли из смс-сообщений, чтобы защититься от такой обузы.

После проделанных операций саратовец позвонил на горячую линию банка, где ему сообщили об одобрении многомиллионного кредита. Злоумышленники не поленились застраховать сбережения за 480 тысяч, из которых 440 тысяч неизвестные потратили во время покупок в интернете.

Полицейские уже взялись за это дело.