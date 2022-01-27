В Волжском районе Саратова в полицию обратилась 88-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Она сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что внук пенсионерки попал в ДТП, в результате которого пострадала девушка. Якобы чтобы избежать ответственности, потерпевшей срочно нужно выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.

Взволнованная бабушка согласилась и передала требуемую сумму незнакомцу, который приехал за деньгами. Только после этого она догадалась позвонить внуку, а когда узнала, что у него все в порядке, поняла, что ее обманули.

По аналогичной схеме была обманута еще одна жительница Волжского района. 86-летняя пенсионерка за 700 тысяч «откупила» сына от уголовного дела по ДТП, в котором якобы был сбит мужчина.

Возбуждены уголовные дела.