Саратовскими транспортными полицейскими выявлен факт незаконного создания юридического лица.

Выяснилось, что 25-летний рецидивист выпил и по просьбе неизвестных ему лиц зарегистрировал фирму на свое имя. Он предоставил свой паспорт в региональную ФНС для оформления соответствующих документов, в Единый государственный реестр юридических лиц были незаконно внесены сведения о нем как о директоре.

На самом деле он ничем не управлял, но знал, что поступает не по закону.

На гражданина завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.