Саратовскими транспортными полицейскими выявлен факт незаконного создания юридического лица.

Выяснилось, что 25-летний рецидивист выпил и по просьбе неизвестных ему лиц зарегистрировал фирму на свое имя. Он предоставил свой паспорт в региональную ФНС для оформления соответствующих документов, в Единый государственный реестр юридических лиц были незаконно внесены сведения о нем как о директоре.

На самом деле он ничем не управлял, но знал, что поступает не по закону.

На гражданина завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here