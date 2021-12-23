Жительницы Саратова отдали мошенникам четыре миллиона рублей.

Одна из них, 36-летняя горожанка, послушала лже-сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит.

Заявительнице посоветовали оформить займ и перевести деньги на «безопасные» счета. В итоге доверчивая гражданка лишилась 2 195 тысяч рублей.

Еще две жительницы Кировского района города также пытались «аннулировать» кредит. 73-летняя женщина через банкомат перевела мошенникам 145 тыясч рублей, а 63-летняя заявительница лишилась 787 912 рублей

В Ленинском районе города 59-летняя женщина оформила кредит на 730 тысяч рублей и отправила их злоумышленникам. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Между тем, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в кредитных организациях, мошенники звонят уже с номера 900, который ассоциируется у многих со Сбербанком. Вот только эти звонки происходят не по телефонной связи, а посредством мессенджеров, что выдает аферистов.