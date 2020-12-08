Очередными жертвами мошенников стали трое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

29-летний житель Кировского района нашел в интернете страничку с оригинальными подарками и захотел купить пивную бочку за пять тысяч рублей.

Товар делали и отправляли якобы сразу после оплаты, о чем сообщил продавец. Гражданин перевел сумму, но ничего так и не дождался.

62-летний житель Фрунзенского района нашел объявление о продаже ленточной пилы Jet 10 за 16 тысяч рублей. Он взял реквизиты для оплаты и заказал еще товар на три тысячи рублей. Спустя несколько дней пенсионер попытался связяться с сотрудниками магазина, чтобы уточнить время доставки, но страничка в интернете была недоступна.

33-летний житель Волжского района приехал в соседний регион, зашел на неизвестный сайт для бронирования поездки из Самары в областной центр. Однако после заполнения данных банковской карты с его счета сняли три тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.