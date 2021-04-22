В Саратовской области мошенники за сутки оставили местных жителей без 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Самой популярной схемой обмана остается звонки от якобы банковских сотрудников. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности кредитного отдела или директорами кредитно-финансовой организации и сообщают о несанкционированных попытках списания денег или оформления кредита. Для отмены этих операций нужно продиктовать номер карты и смс-коды или снять деньги и переложить их на «безопасный» счет.

Таким образом, например, жительница Энгельского района отправила в неизвестность 455 тысячи рублей. Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.