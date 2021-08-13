Во время проверки капитального ремонта надзорными органами надзорные органы выявили, что работы сделаны не в полном объеме.

Прокурабура установила, что одна из управляющих организаций областного центра заключила с подрядчиками договоры на ремонт кровли трех многоэтажных домов.

Во время проверки качества выполненных работ выяснилось, что объемы работы не соответствуют сумме договора. Общая стоимость недовыполненных работ составила 2,6 миллиона рублей.

Собранных материалов оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.