Мошенники обокрали пенсионера на крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию обратился 70-летний житель поселка Солнечный. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. Ему позвонили с неизвестного номера другого региона. На том конце провода пенсионеру сообщили, что с его счета в банке пытаются снять деньги, чтобы сохранить их нужно пройти к банкомату и соблюдать инструкции, которые скажет оператор. Несколькими операциями мужчина перевел деньги на разные, неизвестные счета в общей сложности 204 тысячи рублей. После всех переводов, “спаситель” на связь не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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