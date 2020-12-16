На удочку мошенников попалась 24-летняя жительница Октябрьского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она разместила в интернете объявление о продаже холодильника. С ней связалась неизвестная, которая заинтересовалась товаром и предложила перевести деньги за него. Незнакомка попросила продиктовать данные карты и код из смс-сообщения.

После этого горожанка обнаружила пропажу 50 тысяч рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 46-летняя жительница Калужской области. Она призналась в содеянном, на злоумышленницу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.