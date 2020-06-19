Опытная мошенница вновь взялась за старое, эту информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В Калининске 43-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что ранее через интернет решил купить металлоискатель, созвонился с продавцом и перевел деньги в размере 16 тысяч рублей. Заявитель ждал свой заказ с 24 апреля, но по сей день его не получил, покупатель начал звонить хозяйке объявления, но безрезультатно. Возбуждено уголовное дело.

18 июня оперативники выяснили, что к данному преступлению может быть причастна 33-летняя жительница Копейске Челябинской области. Женщину задержали, и она созналась в содеянном. В 2017 году она к ответственности за схожее уголовное деяние. Сейчас подозреваемая находится в СИЗО Копейска. Оперативники проводят проверки и устанавливают причастность злоумышленницы к другим похожим преступлениям.