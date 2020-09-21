Суд признал 64-летнюю жительницу Саратова виновной в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что с февраля по август 2016 года она предложила двум девушкам посодействовать в поступлении на бюджет медуниверситета. За это нужно было отдать свыше полмиллиона рублей.

Также она выманила у студентки 50 тысяч рублей, для перехода с платной на бюджетную форму обучения.

Она пообещала восьми жителям региона помочь с установлением инвалидности и обманом забрала 600 тысяч рублей.

Теперь мошенница проведет полтора года в исправительной колонии общего режима, а также отдаст 40 тысяч рублей штрафа.