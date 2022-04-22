Жительнице Заводского района прислали по почте питьевую воду за 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Пострадавшая 28-летняя горожанка рассказала, что нашла объявление в соцсети о доставке товаров из Москвы. Связавшись с автором, она попросила приобрести для нее мягкие игрушки, посуду и гарнитуру для телефона. Сумма за заказ вышла 15 тысяч рублей, которую женщина в тот же день перевела на указанный счет.

Через несколько дней она получила посылку и обнаружила в ней две бутылки питьевой воды, после чего обратилась в полицию.

По случаю возбуждено уголовное дело. Подозреваемой оказалась ранее судимая 26-летняя жительница Москвы. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.