В Саратове мошенница обменяла пенсионерке крупную сумму на купюры из «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Так, 14 апреля пенсионерке позвонила «сотрудница пенсионного фонда». Она сообщила, что уже вечером изменится курс валюты, поэтому необходимо обменять купюры сейчас.

Затем к ней домой пришли две незнакомки, которым пожилая женщина передала 180 тысяч рублей. Позже она обнаружила, что настоящие деньги ей обменяли на 30 пятитысячных купюр из «банка приколов».

По случаю возбуждено уголовное дело.