Жертвой 22-летней мошенницы из Ростовской области стал 21-летний балашовец. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Парень разместил в интернете объявление по оказанию курьерских услуг, написал свой номер телефона. Ему позвонила девушка и попросила купить продукты, доставить их домой. А также перевести ей 1, 799 тысячи рублей на телефон.

Траты гражданка пообещала возместить при встрече. Но на одной просьба не закончилась. Только когда курьер отказался перечислять деньги, связь оборвалась.

Молодой человек понял, что его обманули, и пошел в полицию. Сумма ущерба превысила отметку в девять тысяч рублей.

Злоумышленницу задержали, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.