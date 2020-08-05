51-летний саратовец оставил на одном из интернет-сайтов заявку на приобретение офисной бумаги — 240 упаковок. Об этом сообщили в городском УМВД.

Вскоре ему позвонила неизвестная, якобы сотрудник службы логистики. Она сообщила, что стоимость заказа составляет 42 тысячи рублей и сказала, на какой счет можно перевести деньги.

Гражданин все сделал — оплатил счет, отсканировал чек и отправил его на электронный адрес фирмы, но товар так и не пришел.

Тогда он понял, что это был обман, и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело.