Жительница Кировского района Саратова попалась на удочку 39-летней мошенницы из города Богданович Свердловской области. Об этом сообщили в городском УМВД.
Она нашла объявление о продаже косметологического аппарата в соцсети за 15 тысяч рублей, перевела 10,25 тысячи рублей в качестве предоплаты.
Ни товара, ни возврата средств за этим не последовало.
Обращение к правоохранителям помогло найти злоумышленницу, ее задержали.
Проверятся причастность мошенницы к другим преступлениям, на нее завели уголовное дело.