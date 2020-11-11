Жительница Кировского района Саратова попалась на удочку 39-летней мошенницы из города Богданович Свердловской области. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она нашла объявление о продаже косметологического аппарата в соцсети за 15 тысяч рублей, перевела 10,25 тысячи рублей в качестве предоплаты.

Ни товара, ни возврата средств за этим не последовало.

Обращение к правоохранителям помогло найти злоумышленницу, ее задержали.

Проверятся причастность мошенницы к другим преступлениям, на нее завели уголовное дело.